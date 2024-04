Pescara | è stata condotta una significativa operazione di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Martedì 16 aprile, a . Le pattuglie della questura, del reparto prevenzione crimine Abruzzo e la squadra cinofili si sono concentrate principalmente nel contrastare lo spaccio di droga e la criminalità diffusa. Questa iniziativa straordinaria ha rafforzato le abituali attività di sorveglianza svolte dalla squadra volante. Durante l’, sono state individuate e segnalate alle autorità amministrative cinque persone per il consumo di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state sequestrate numerose dosi di hashish, marijuana e cocaina, soprattutto nelle aree centrali della città e nei parchi, dove sono stati scoperti frammenti di hashish pronti per la vendita. In un caso specifico, un giovane di 22 anni è stato denunciato per detenzione di hashish ai fini di spaccio dopo essere stato fermato su Corso Vittorio Emanuele II con circa 6 grammi di hashish e un bilancino ...

Pescara, controllo del territorio: il report del 16 aprile - Pescara - Continuano incessantemente le attività di controllo del territorio svolte dalla Polizia di Stato. A Pescara, nella giornata di ieri, pattuglie ...abruzzonews.eu

Pescava in area vietata e con reti non segnalate: multato - La Guardia di Finanza di Pescara è intervenuta contro un pescatore di frodo. Il pescato è stato dato in beneficenza ...rainews

Levante “Live nei Teatri” a Pescara: scaletta e fotogallery - Successo per la tappa abruzzese del Live: "Ho trovato una gentilezza a Pescara che non è facile trovare, grazie per questa cordialità" ...abruzzonews.eu