Pesca di frodo a Pescara | oltre 3 000 metri di reti sequestrate dalle Fiamme Gialle

(Di mercoledì 17 aprile 2024)ra - In due distinti interventi, i finanzieri della Stazione Navale della Guardia di Finanza dira hanno portato avanti un'azione decisa contro ladi, risultato in una significativa confisca diillegalmente posizionate. Nella prima operazione, condotta nelle acque di Francavilla al Mare (CH), le autorità marittime hanno individuato e recuperato una rete danon conforme alle normative vigenti, sia per quanto riguarda il posizionamento che la segnalazione. Attraverso un'immersione del Nucleo Sommozzatori, sono stati recuperati e sequestrati2500dida, collocate a una profondità di poco più di un metro, alcune delle quali pericolosamente intrecciate tra le scogliere ...

