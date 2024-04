Personalizzare i temi della One UI 6 sui Samsung Galaxy presto sarà più facile

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sta arrivando un aggiornamento per Theme Park, lo strumentosuite Good Lock pensato dapera tutto tondo i: ecco cosa cambierà. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo, utilissimo, trucco per Personalizzare la homepage di Google - Quando cambi il colore, cambia anche il tema del tuo browser Chrome. Nella stessa schermata di personalizzazione dovrebbe essere presente un pulsante per cambiare tema; toccalo per offrirti altre ...esquire