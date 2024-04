Perquisita un’azienda bresciana per irregolarità su bandi di gara, indagato il presidente: “Siamo tranquilli” - Perquisita l’azienda Garda Uno di Podenghe per presunte irregolarità. Indagato il presidente, ma dalla società si dichiarano tranquilli e pronti a collaborare con gli inquirenti.fanpage

Escort di lusso e biglietti per le partite in cambio di appalti sui rifiuti. Perquisita Garda Uno - E cioè le presunte irregolarità nell’affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva da un’agenzia reggiana nel settore dello smaltimento rifiuti. Finiti al centro dell’operazione «Leonida» ...brescia.corriere

Bollettino della Russia che resiste. I "voti" contro la guerra e contro Putin - 11 - 23 marzo 2024. Le notizie riportate in questo Digest sono state raccolte tradotte da volontari di Memorial ...huffingtonpost