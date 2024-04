Pergola bioclimatica | a cosa serve | pro e contro

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Avere un piccolo o grande spazio aperto da vivere durante la bella stagione è senza dubbio una vera fortuna: per renderlo ancora più confortevole, molte persone scelgono delle coperture che offrono un po’ d’ombra e refrigerio nei mesi estivi. Dal classico ombrellone da giardino al gazebo fissato a terra, ci sono numerose soluzioni che vanno bene per tutte le dimensioni e per tutti i budget. Ma negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre più le pergole bioclimatiche, l’alternativa ideale per chi ama vivere all’aperto sfruttando ogni stagione. Scopriamo come funzionano e quali sono i loro vantaggi. Cos’è laAl contrario di un ombrellone da giardino o di un gazebo, laoffre molto più di un semplice riparo per le calde e assolate giornate estive. Si tratta di un vero e proprio ...