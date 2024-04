Percoto Canta | Andrea Mirò sarà la presidente della giuria di qualità

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Edizione dopo edizione ha saputo conquistarsi sempre più credibilità e prestigio, non solo a livello regionale, ma andando ben oltre i confini del Friuli Venezia Giulia e dell’Italia. Parliamo di, il contest canoro che quest’anno festeggia ben 37 anni di lunga carriera entrando a far parte ufficialmente ancheRete dei Festival italiani. E con l’occasionepubblicazione del bando per partecipare alla prossima edizione, il festival annuncia anche il primo grande nome chiamato a presiedere ladilungo tutto il percorso che accompagnerà inti verso la finale in programma a settembre come sempre al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.infatti lautrice, direttrice d’orchestra e ...