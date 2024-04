Perché un’auto non può avere il nome di una città | il caso dell’Alfa Romeo Milano

Europee, Calenda: "Servono difesa comune, revisione del Green Deal e politica industriale europea": ... le normative ambientali che sono oggi concepite in modo inattuabile e in terzo luogo una politica industriale comune perché noi non possiamo consentire di avere un'Europa senza industria perché l'...

Detrazione mutuo nel 730/2024, come si calcolano gli interessi passivi: Se in un anno versa 4.000 euro di interessi passivi, questi vanno riproporzionati sul valore dell'... proprio perché il valore del mutuo eccede quello dell'immobile e degli oneri accessori. Articolo ...