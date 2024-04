Perché Marcella Bella ha accusato Anna Tatangelo di aver plagiato il suo brano Uomo Bastardo

In queste ore non si parla d’altro che di Marcella Bonifacio , madre di Greta Rossetti attualmente concorrente all’interno della casa del Grande Fratello 2024 . A far discutere sono e le sue posizioni ... (superguidatv)

Entra anche Marcella Bella nelle polemiche su Amadeus. La cantante è stata spesso esclusa dal Festival di Sanremo: "Nonostante presenti canzoni bellissime, non sono stata nella rosa per cinque anni, ... (liberoquotidiano)

Belve, Ilenia Pastorelli alla Fagnani: "Facciamo vedere i piedi": E la Pastorelli non la prese affatto bene: 'Sì, perché li stai facendo un film, stai lavorando, non ... Marcella Bella - Francesca Fagnani, la domanda sul Fisco fa calare il gelo: alta tensione in ...

'Belve': come Ilenia Pastorelli nessuno mai, Marcella Bella non dimentica e Simona Ventura non graffia: Ti piace perché è lei, 100% Belva. Un'intervista che ricorda i gloriosi esordi del programma. Marcella Bella non perdona Dopo ieri, la parola rancore ha il volto di Marcella Bella. L'investitura è ...