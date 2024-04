Perché Back to Black resta il brano più iconico di Amy Winehouse e con quale storia

(Di mercoledì 17 aprile 2024)to, oltre ad essere anche il titolo del secondo - e tristemente ultimo - album di Amy, quello che l’ha resa famosissima in tutto il mondo, è in qualche modo la sua dichiarazione di resa: "You goto her, and I goto”. Oggi è anche il titolo di un biopic, tanto atteso quanto bersagliato di critiche, in arrivo nei nostri cinema il 18 aprile 2024. La canzone racconta la rottura con Blake Fielder-Civil, il fidanzato dell’epoca. I due si conoscono nel 2005 davanti a un locale e si sposano nel 2007 a Miami Beach. Blake viene immediatamente additato come colui che ha iniziatoalle droghe. Nel 2009 divorziano, ma da quel nero lei non si riprenderà più. «Quando una relazione finisce, si torna a ciò che fa comodo», aveva dichiarato ...

Una polemica è esplosa online per la presenza di Mirko Brunetti nella copertina di Chi dedicata alla finale del Grande Fratello. Una copertina che ha sempre messo in risalto il vincitore o la ... (biccy)

Firenze, 31 marzo 2024 – Difficile calcolare il numero esatto di cellulari smarriti, persi o rubati in un solo giorno nel mondo intero. Per fare un esempio, solo a Londra, secondo quanto riferito ... (lanazione)

Marisa Abela: "Diventare Amy Winehouse": ... Back to Black , e dell'interpretazione della protagonista, Marisa Abela, si dovrebbe partire da qui, da questo provino. "Mi sono presentata senza cofana e senza make - up perché non volevo essere ...

Courtney Love contro tutte: "Taylor Swift Poco interessante. Beyoncé Non mi piace": ... l'ho pensato la prima volta quando ho visto Bob Dylan in Don't Look Back , lui non voleva piacere ... perché parla di donne nere che entrano in spazi dove prima erano ammesse solo donne bianche, ma non ...