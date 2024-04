Per Totti e Noemi è tempo di matrimonio | ecco quando e cosa è successo

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 17 aprile 2024) FrancescoBocchi sono sempre più affiatati e si inizia a parlare del loro imminente. La loro unione è spesso documentata dai paparazzi, che li ritraggono durante eventi pubblici legati allo sport o in momenti di relax, come durante vacanze al mare o semplicemente mentre passeggiano per la città. L’ultimo avvistamento arriva...