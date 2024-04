Per la Cassazione il saluto romano commemorativo può essere reato | depositate le motivazioni della sentenza

(Adnkronos) – conferma ta in Cassazione la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov , il ceceno, tuttora latitante, per aver pestato e ucciso Niccolò Ciatti nella notte tra l’11 e il 12 ... (webmagazine24)

(Adnkronos) – conferma ta in Cassazione la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov , il ceceno, tuttora latitante, per aver pestato e ucciso Niccolò Ciatti nella notte tra l’11 e il 12 ... (corrieretoscano)

Pubblicato il 16 Aprile, 2024 (Adnkronos) – conferma ta in Cassazione la condanna a 23 anni di carcere per Rassoul Bissoultanov , il ceceno, tuttora latitante, per aver pestato e ucciso Niccolò ... (dayitalianews)

Il saluto romano è reato Le motivazioni della Cassazione tra contesto, valenza simbolica e pericolo - Il saluto romano è un reato o no Aiutano a far chiarezza le motivazioni della sentenza con cui lo scorso 18 gennaio la Corte di Cassazione ha disposto un nuovo processo di Appello nei confronti di ...adnkronos

Per la Cassazione il saluto romano commemorativo può essere reato - Le Sezioni Unite di Cassazione hanno chiarito che valutare se il saluto romano costituisca reato richiede una valutazione di diversi fattori.lettera43

Strage di Samarate, Alessandro Maja fa ricorso in Cassazione contro l’ergastolo - Il geometra 60enne era stato condannato sia in primo che in secondo grado per aver ucciso a martellate la moglie e la figlia e per aver ferito in modo gravissimo il figlio Nicolò ...ilgiorno