Pensione a rischio | nel 2025 possibile lo stop di molte misure per mancanza di soldi

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Casse statali sempre più vuote significa solo una cosa: pensioni anticipate a. Diversepotrebbero essere abolite. Il futuro delle pensioni potrebbe non essere roseo. Anzi: quasi sicuramente ci attendono brutte sorprese per il. Vediamo cosa potrebbe succedere sulle basi del Def. Come cambiano le pensioni italiane nel– Cityrumors.itIl Def- il Documento di Economia e Finanza – parla chiaro: l’Italia continua a spendere troppo per le pensioni. Sembra un paradosso: le pensioni italiane sono tra le più basse in Europa eppure la spesa previdenziale affrontata ogni anno dallo Stato è altissima. Troppo alta e di questo passo si rischia un crollo verticale. Solo nel 2024 la spesa per le pensioni è stata di 337 miliardi di euro registrando una crescita del 5,8%. Nel triennio-2027 ...

