(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 (Adnkronos) –ilcon undi 1,619 miliardi di euro e unadi 449in 18. 70 i milioni investiti per le 34 aperture i 78 ammodernamenti e il lancio della nuova piattaforma logistica a Buti, Toscana, gettando già le basi per il nuovo fresh-hub di Buccinasco. Oltre mille le persone assunte nel soloe centinaia le crescite interne anche grazie alle oltre 30.000 ore di formazione erogate. I dati vengono presentati oggi a Milano nella conferenza stampa annuale di, a una settimana esatta da quella del Gruppo Rewe, e con cuicelebra i suoi 30 anni. È l’anno ...

Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Penny Italia chiude il 2023 con un fatturato di 1,619 miliardi di euro e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni . 70 i milioni investiti per le 34 aperture i 78 ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Penny Italia chiude il 2023 con un fatturato di 1,619 miliardi di euro e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni . 70 i milioni investiti per le 34 aperture i 78 ... (liberoquotidiano)

Roma, 17 apr. - (Adnkronos) - Penny Italia chiude il 2023 con un fatturato di 1,619 miliardi di euro e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni . 70 i milioni investiti per le 34 aperture i 78 ... (liberoquotidiano)

Il record di preferenze, la lotta per la conquista della Lega, i processi: chi è Luca Sammartino, ex enfant prodige del Carroccio in Sicilia - Luca Sammartino, ras delle preferenze catanese, vicepresidente della Regione e assessore all’Agricoltura, sembrava negli ultimi mesi navigare a vele spiegate: l’asse della Lega spostato a suo favore e ...ilfattoquotidiano

Penny Italia chiude 2023 con fatturato di 1,619 mld, rete vendita di 449 negozi in 18 regioni - Penny Italia chiude il 2023 con un fatturato di 1,619 miliardi di euro e una rete vendita di 449 negozi in 18 regioni. 70 i milioni investiti per le 34 aperture i 78 ammodernamenti e il lancio della n ...adnkronos

Agire per acquisti più responsabili - Le aziende di ogni tipo e dimensione stanno iniziando a tenere in considerazione i requisiti ambientali, sociali e di governance nel processo di acquisto degli articoli Il caso degli acquisti socialme ...ilfattoquotidiano