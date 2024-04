Paventi | «Calhanoglu il migliore al mondo! Motivazioni extra non solo lui»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 17 aprile 2024)due anni fa veniva deriso da giocatori e tifosi del Milan, quando i rossoneri avevano vinto il titolo nel 2022. Ora è pronto a prendersi una grande rivincita con l’Inter: ne parlaa Sky Sport 24. DENTE AVVELENATO – Andreaparla della possibilità che Hakansia decisivo lunedì per l’Inter: «È stato diverse stagioni al Milan, ha fatto anche bene in termini numerici di gol e assist. Però poi è passato dall’altra parte e ha creato un legame speciale anche con la tifoseria e con questa maglia, che porta sempre addsso con grande orgoglio. Anche per lui è una grande stagione, come dimostrano i numeri: undici gol, nove su rigore che segna sempre. Bisogna anche saperli segnare i rigori, lui è bravo e nei cinque migliori campionati europei è quello che ne ha fatti di più». ULTIMO PASSO – ...