Paura a Spinea | albero cade su un’auto in transito Raffiche di vento fino a 60 km l’ora

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Venezia, 17 aprile 2024 –è rimasta schiacciata da un, caduto sulla strada durante il passaggio dell'automobilista. Tragedia sfiorata ieri a, nel Veneziano. Una raffica diha abbattuto una grossa pianta in via Rimini, che ha completamente schiacciato l’abitacolo della vettura. L’allertaè altaalla mezzanotte di oggi, mercoledì 17 aprile. L’auto – una Mazda station wagon azzurra – è rimasta distrutta dal peso del fusto: al momento non è chiaro se l’automobilista sia rimasto ferito. Solo un mese fa, unsi era abbattuto sulla tangenziale di Mestre, ferendo una persona. È uno dei danni creati dalla forte ondata di maltempo che sta attraversando l’Italia, con temperature in picchiata quasi ovunque. ...

