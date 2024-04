Pasqua | non c’è innovazione senza sogno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) La cantina della Valpolicella in occasione del Vinitaly propone nella sua barriccaia un’installazione site specific di fuse* che rielabora il tema onirico come presupposto della creatività, ciò che riflette i valori dell’azienda. Che celebra il cambiamento anche con la terza edizione dell’insolito “Hey French”

Cortina. Il finanziere che truffava i vip morto in un incidente: Bochicchio aveva un immobile nella Conca sequestrato dalla Procura - CORTINA D’AMPEZZO (BELLUNO) - Passa per Cortina la storia di Massimo Bochicchio, il finanziere morto a 56 anni sulla via Salaria a Roma il 19 giugno 2022 in un incidente in ...ilgazzettino

Detenuto si fa inviare colomba di Pasqua col ripieno speciale: un panetto di hashish - Oltre al panetto nascosto nella colomba Pasquale, il cane ha fatto rinvenire anche altre dosi che erano state infilate in confezioni di deodoranti stick. A rendere noto il ritrovamento è Tiziana ...fanpage

Ferrovia bloccata da Pescara a San Vito e Foggia ma anche a Lanciano: ancora disagi - Interrotti per lo stesso periodo anche i treni regionali di Tua che sono sostituti nel tratto interessato con cinque bus navetta al giorno. I treni a lunga percorrenza sono stati garantiti solo nel ...abruzzolive.tv