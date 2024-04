Parigi2024 | Malagò Portabandiera? Il 22 aprile ne parleremo in Giunta

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "La regola della medaglia d'oro non è scritta ma è una consuetudine che ci piace mantenere" ROMA - "Un comitato olimpico nazionale può fare quello che vuole, ma se il presidente è membro Cio, come lo sono io, più che sbagliato è inelegante non seguire le indicazioni in tema di gender equity. A maggi