(Di mercoledì 17 aprile 2024) Dopo alcuni anni d’inattività, e unche ne ha potenziato le misure di sicurezza, ha riaperto i battenti la ciclostazione di Segrate, uncustodito per leclette, a due passi dalla stazione ferroviaria. Qui, in via Caravaggio, la riapertura del servizio è stata tenuta a battesimo dal sindaco Paolo Micheli, l’assessore alla Mobilità Giulia Vezzoni e il consigliere di Città Metropolitana delegato alla mobilità Marco Griguolo. Con 150i a disposizione, il silos per le due ruote è gestito dalla società Conduent, che ne ha studiato, in particolare,automatizzato, attivabilesmartphone. Il costo di un singolo ingresso è 1 euro, con possibilità di risparmiare sottoscrivendo degli abbonamenti. Tutte le informazioni sono disponibili al link: ...

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di Ieri , domenica 14 aprile 2024. Avellino – In una domenica di metà aprile è andato in scena l’ultimo Consiglio comunale della giunta ... (anteprima24)

Parete. È in carcere per omicidio Armando Ortodosso il 74enne fermato ieri pomeriggio a Parete, nel Casertano, dopo aver ucciso il vicino di 60 anni, Sebastiano Tessitore, durante una lite per una ... (casertanotizie)

Un progetto di arte Urban a per riqualificare un anonimo parcheggio di via Pitentino : nasce quasi per caso, dalla telefonata di una residente, una iniziativa che punta a rimettere a nuovo i muri di ... (bergamonews)

Parcheggio per le bici post restyling: l’accesso tramite il telefonino - La ciclostazione di Segrate riapre con maggiori misure di sicurezza e accesso automatizzato tramite smartphone. Offre 150 posti a 1 euro l'ingresso, gestiti da Conduent. Informazioni su abbonamenti di ...ilgiorno

Scuola Margherita Piano di rinascita. Nuovi bagni, tetto e stanze rifatte - Un lifting non appariscente, invece , quello che interesserà la ex scuola Regina Margherita nella frazione di le Croci a Calenzano, struttura utilizzata, da alcuni anni, per ospitare i soggiorni diurn ...lanazione

Partono i lavori in via Fondi. Nascerà un Parcheggio da 100 posti - Partono i lavori per la realizzazione del nuovo Parcheggio di via Fondi. Per garantire il regolare svolgimento dei cantieri, la Municipale ha emesso un’ordinanza per disciplinare la circolazione. Dal ...lanazione