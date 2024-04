Papa Francesco | “Rivendicare i valori non negoziabili ma comprendere le persone con empatia”

Il gabinetto di guerra è riunito per decidere come reagire all'attacco dell'Iran, anche il G7 è riunito. Tutto il mondo, Italia compresa, si appella a Israele . Che replica: «Esigeremo un prezzo nel ... (vanityfair)

Papa Francesco e l'appello a Russia e Ucraina: «Liberate tutti i prigionieri di guerra». Erdogan al lavoro a un piano di pace - «Liberate tutti i prigionieri». Il Papa, al termine dell’udienza generale fa un appello generico anche se sembra essere rivolto all'ennesimo piano di pace per ...ilmessaggero

Udienza Generale 17 aprile. Papa Francesco: perché in molti cercano la felicità ma non la raggiungono - Papa Francesco, nell'udienza generale di oggi, ha incentrato la sua catechesi sulla quarta virtù cardinale, da cui dipende molto del nostro vivere bene.lalucedimaria

Papa Francesco sprona i cristiani a difendere i «valori non negoziabili» ma con moderazione e temperanza - Papa Francesco all'udienza generale in piazza san Pietro ha incoraggiato esplicitamente i cristiani a «rivendicare i valori non negoziabili» così come «i ...ilmessaggero