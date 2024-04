Panico all’ospedale Cardarelli | un detenuto ricoverato aggredisce poliziotti e personale sanitario

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Nella giornata di ieri, unpresso il padiglione Palermo dell’ospedaledi Napoli, dopo essere stato sottoposto ad un intervento maxillo-facciale, al risveglio dall’anestesia ha dato in escandescenza aggredendo ile distruggendo tutto ciò che lo circondava”. Lo denuncia il Segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Tiziana Guacci, che prosegue: “Non senza difficoltà un’agente di Polizia Penitenziaria è riuscita a fermarlo ed ammanettarlo con un braccio alla barella. Ma ilfurioso ha continuato ad inveire contro la poliziotta. Successivamente, giunto sul posto altrodi polizia penitenziaria in servizio presso l’ufficio coordinamento ...

