Panchina Milan | Criscitiello ribadisce | “Conte ha in testa il Diavolo Penso…”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Michele, noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ad Antonio, accostato alladel

Panchina Milan : Antonio Conte è in trattativa con il Napoli per trovare un accordo di massima. La richiesta del tecnico a De Laurentiis è folle Antonio Conte , accostato negli ultimi tempi anche alla ... (dailymilan)

Panchina Milan , il futuro di Stefano Pioli è sempre più incerto in casa rossonera: intanto Aurelio De Laurentiis prova a portarlo a Napoli … Milan Panchina Milan , Aurelio De Laurentiis chiama ... (dailymilan)

Colpo Real per il Milan: lo manda Ancelotti - Continua la sinergia tra Milan e Real Madrid, nel mirino dei rossoneri un talento straordinario: non rientra nei piani di Ancelotti ...milanlive

Roma Milan, Pioli ha un’arma in più: è a disposizione! - Pioli ritrova un centrocampista per la sfida contro la Roma di De Rossi, in programma domani sera allo stadio Olimpico ...spaziomilan

Il portiere, fermato precauzionalmente col Sassuolo, torna in campo. C'è anche Thiaw. Pobega lavora ancora a parte - Il portiere, fermato precauzionalmente col Sassuolo, torna in campo. C'è anche Thiaw. Pobega lavora ancora a parte ...gazzetta