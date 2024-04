Pallone e valore sociale Quando lo sport è di tutti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) E’ stata una grande giornata per tutto il calcio dilettantistico lombardo e per il suo immensoquella in cui è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e il Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti. Un documento importante finalizzato alla creazione di sinergie comuni nella valorizzazione di asset legati al mondo delloe in particolare nel promuovere e sviluppare la culturaiva calcistica dilettantistica regionale. Tutto questo sarà possibile anche attraverso iniziative specifiche volte a favorire l’integrazione e l’inclusione attraverso lo, nell’ottica di un percorso coordinato e condiviso. La collaborazione avrà come obiettivo anche quello di dare risalto ai valori olimpici e dello, con uno sguardo ...