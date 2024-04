Pallanuoto | l’AN Brescia batte il De Akker Team per 15-11 nel recupero del Round Scudetto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ildella Serie A1 2023-2024 dimaschile non ha più nulla da dire, con piazzamenti ed accoppiamenti per i play-off già decisi: le partite ormai servono soltanto alle squadre per arrivare pronte alla post season. Neldel match della quinta giornata delsupera il Deper 15-11, chiudendo così con un successo le proprie fatiche: i lombardi, freschi vincitori della Coppa Italia, riposeranno infatti nell’ultimo turno e torneranno in acqua direttamente nelle semifinali. Nei play-off, che metteranno in palio, oltre al titolo italiano, anche un posto ai preliminari di Champions League per la terza ...