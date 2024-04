Pallanuoto femminile | SIS Roma e Trieste vincono nei posticipi del terzultimo turno di Serie A1

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sono andati in scena quest’oggi i duedeldella stagione regolare dellaA1 2023-2024 di: la SIS, bissando il successo centrato nella finale della Coppa Italia, ha battuto ancora la Plebiscito Padova, fresca di vittoria in Euro Cup, per 8-5, mentre laè passata in casa del Bogliasco per 9-13. In classifica capitoline e giuliane restano appaiate al terzo posto e si portano a -3 dalle patavine, ma, soprattutto, staccano il Rapallo, ora a -3 dalla coppia appena citata, con le liguri che al momento sarebbero fuori dalle semifinali play-off. Nulla cambia in coda, con il Bogliasco che resta sesto ed al momento incontrerebbe nelle semifinali play-out la penultima ...