Pallanuoto a1 La De Akker ci prova con Brescia

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Penultima giornata del Round Scudetto per la De. La formazione di Federico Mistrangelo alle 20,30 a Mompiano affronta. Sfida improba per Cocchi e compagni che si troveranno di fronte la terza forza del campionato. Nel mirino dei bolognesi ci sono i playoff. L’appuntamento sarà l’1 maggio in trasferta a Trieste, quindi ritorno l’8 maggio alla Longo ed eventuale partita tre l’11 maggio. Le altre partite 22-25 e 29 maggio. Per, formazione al completo, con tutti gli elementi a disposizione di Mistrangelo. Direzione affidata a D’Antoni e Cavallini. Sabato l’ultima sfida con la Dealla Longo, contro l’Ortigia. La classifica: Recco 54; Savona 46;40; Ortigia 36; Palermo 28; Trieste 24; De17.