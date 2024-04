Palkin | il Napoli offrì 40 milioni a Gennaio per Sudakov

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sergei, CEO dello Shakhtar Donetsk, ha rilasciato un’intervista all’Evening Standard, parlando del futuro di Georgiy. Il centrocampista ucraino piace molto al. Dall’intervista al CEO emerge un retroscena. Aci fu un’offerta della società di De Laurentiis per il talento ucraino. La stessa fu respinta dalla dirigenza dello Shaktar. Di seguito il contenuto dell’intervista.suCosì esordisce il Ceo dello Shaktar: “In questa finestra estiva avrà una grande possibilità di trasferirsi in alcuni grandi club. Abbiamo avuto alcuni contatti con grandi club e alcuni non stanno negoziando direttamente con noi, ma stanno facendo valutazioni in vista del periodo estivo.si trasferirà sicuramente in un top club europeo ...