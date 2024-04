Palermo | droga e furto di energia elettrica | 2 arresti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Pubblicato il 17 Aprile, 2024 I Carabinieri della Compagnia diSan Lorenzo, nel corso dei periodici servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un 34enne palermitano, già noto alle forze dell’ordine, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “aggravato”. I Militari del Nucleo Operativo, coadiuvati dai colleghi della Stazione Olivuzza, hanno eseguito una perquisizione a casa dell’uomo, ritrovando una busta in cellophane contenente circa 600gr di marijuana. Nel corso del controllo, con l’ausilio dei tecnici dell’Enel, è stato accertato, inoltre, che l’impianto elettrico dell’abitazione era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Il presunto colpevole è stato recluso presso la locale casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida. In un’altra circostanza, i Militari ...