Pagelle Manchester City-Real Madrid 4-5 rigori | voti e tabellino ritorno quarti Champions League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Ledi4-5 dopocon iai protagonisti e ildel match valido per ildeidi finale di. A Etihad dopo il 3-3 roboante dell’andata ci si attende ulteriore spettacolo e questa volta in palio c’è la semifinale. Nel primo tempo la sblocca Rodrygo portando in vantaggio gli ospiti, inglesi che in tutti i modi provano a riacciuffare la parità e ci riescono con De Bruyne al 75?, trascinando tutto ai supplementari. In cui, però, ci sono poche occasioni e zero gol, pertanto ecco i calci di rigore come degna conclusione di un doppio confronto cinematografico. Di ...