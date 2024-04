Paganini | «Rinnovo Lautaro Martinez come Skriniar? C’è una differenza!»

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Paoloha presentato la cerimonia del ‘Premio Bearzot’ alla quale ha partecipato Simone Inzaghi con al seguito Giuseppe Marotta. Proprio sulle dichiarazioni dei due protagonisti dell’Inter si esprime il giornalista, che spiega unafrae Milan– Paoloanalizza le affermazioni di Simone Inzaghi, che ha parlato del suo futuro all’Inter. Il giornalista su Radio Sportiva dichiara: «Nel Salone D’Onore del CONI di fatto Giuseppe Marotta e Simone Inzaghi hanno suggellato questo prolungamento del contratto. È vero che l’allenatore ha detto che si siederanno appena ci sarà la conquista ufficiale dello scudetto ma la cosa è praticamente fatta. Non credo che all’orizzonte ci siano colpi di scena,...

