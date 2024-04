Padre amichevole” | la nuova canzone dedicata a Kim Jong Un

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Cittadini, soldati, giornalisti: tutti cantano laal leader nordcoreano KimUn. L’ha diffusa la Korean central television in un video pubblicato oggi, come riportato dal sito specializzato NkNews. Il titolo del brano, stranamente allegro e dal ritmo che sarebbe sicuramente vietato in Cecenia, è “”, e le persone la cantano col pollice alzato, sorridenti, e inneggiando a un "futuro più luminoso" sotto la sua guida. Laha accompagnato l’inagurazione di un nuovo complesso abitativo da 10 mila appartamenti nella capitale nordcoreana Pyongyang, ed è il segnale di una propaganda che forse – a pochi giorni dal Giorno del Sole, quello della nascita di Kim Il Sung che si celebra il 15 aprile – vuole mostrare una Corea del nord ...