Otto Cpr attivi in Italia e 500 migranti ospitati nelle strutture | “Sono solo luoghi di detenzione”

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il monitoraggio del Tavolo asilo e immigrazione e la visita dei parlamentari d’opposizione in alcuni centri: “Regime disumano,carceri”

Si sono spogliati seminudi e, nonostante la pioggia battente e il freddo invernale, si sono sdraiati sull’asfalto in segno di protesta , tra le urla e degli altri e senza nessun intervento di aiuto ... (ilfattoquotidiano)

Due uomini semi nudi nel freddo, sotto la pioggia . Il video, proveniente dal Centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli a Milano, è stato diffuso su Instagram dall’account “NoaiCpr“ e ... (ilgiorno)

“Questo, come tutti i Cpr, sono luoghi terribili . Solo guardando con i nostri occhi si possono spiegare gli ultimi tentativi di suicidio. La gente arriva a rischia re la propria vita pur di scappare ... (ilfattoquotidiano)

