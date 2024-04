Ottantenne invalido al 100% senza accompagnamento | fa ricorso e fa condannare INPS

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Caserta. Con sentenza della Sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il giudice Marinella Politella ha condannato l’, che non aveva concesso l’assegno diad un pensionato per anzianità, ultra, nonostante fosse infermo ed incapace a svolgere ogni funzione avendo bisogno di assistenza totale e continuata. L’lo aveva ritenutototale alma non gli aveva concesso l’indennità richiesta. Il ricorrente si era rivolto all’avvocato Michele De Florio, specializzato in materia Lavoro e Previdenza, per essere assistito nella causa contro l’. La documentazione probante e le visite mediche presso l’Asl, nonché le conclusioni del consulente tecnico d’Ufficio confermavano il diritto dell’assistito ad ...