Ospedali Dipinti | al Policlinico Umberto I arriva un magico giardino che allontana le paure dei piccoli pazienti

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il 16 Aprile 2024 il “di Emma” è diventato realtà: è stato inaugurato il nuovo spazio dell’area ricreativa del reparto di Neuropsichiatria Infantile delI di Roma, donata da Emmaland e realizzata grazie all’intervento artistico di®. Un luogo in cui i bambini sono i protagonisti.è un progetto dell’artista Silvio Irilli che da circa 12 anni trasforma repartieri in vere opere d’arte. Emmaland è un ETS (Ente Terzo Settore, più conosciuto come associazione) piemontese a scopo benefico, nata per ricordare la piccola Emma e per non disperdere la sua preziosa eredità fatta di coraggio, determinazione, amore, gioia e voglia di fare festa....