(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’, poco dopo l’inizio del suodi lavoro presso l’di Napoli, ha accusato un capogiro e poi si è accasciata. Purtroppo, non c’è stato nulla da fare per lei. E’ morta improvvisamente, per un malore,il suodi servizio all’di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica

Tempo di lettura: 2 minutiParte un Appello dall‘ ospedale Cardarelli di Napoli a non usare, nel giorno di Pasquetta , “ alcol per barbecue o fuochi, si rischia la vita”. A Pasquetta al reparto Terapia ... (anteprima24)

Un pronto soccorso dal volto umano. È la rivoluzione in atto tra le mura dell?ospedale Cardarelli che riparte da una prospettiva nuova e inclusiva dedicata ai familiari dei pazienti e... (ilmattino)

Un malore improvviso è costato la vita ad Angela Bocchetti, 64enne infermiera che ieri è morta mentre stava svolgendo il proprio turno di lavoro. La donna che aveva scelto di non andare... (ilmattino)

Ospedale Cardarelli, infermiera si sente male e muore durante il suo turno - L'infermiera, poco dopo l'inizio del suo turno di lavoro presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, ha accusato un capogiro e poi si è accasciata ...2anews

Malore improvviso, infermiera si accascia e muore durante il turno in Ospedale: Angela aveva 64 anni - È morta improvvisamente, per un malore, durante il suo turno di servizio all'Ospedale Cardarelli di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica infermiera del più grande Ospedale ...leggo

Infermiera si sente male e muore in Ospedale durante il turno - E' morta improvvisamente, per un malore, durante il suo turno di servizio all'Ospedale Cardarelli di Napoli: Angela, 64 anni, era una storica infermiera del più grande Ospedale del Sud. (ANSA) ...ansa