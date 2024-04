Orrore ad Aprica | Anna Maria Squarza era morta da almeno due settimane Sul corpo nessun segno di violenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Sondrio, 17 aprile 2024 - Non c’erano segni di. La donna eradadue, forse di più. È stata eseguita oggi a Sondrio l’autopsia suldi, 91 anni a giugno, trovata senza vita dai carabinieri venerdì scorso in un condominio dicon accanto il marito Giorgio Monticelli, 90 anni. Nella casa di via Europa con la tv accesa c’era il figlio sessantenne Antonio. La donna erae il figlio, alla vista dei militari, ha detto che era «tutto a posto». Il padre Giorgio, in gravi condizioni, aveva una gamba in cancrena, tanto che il chirurgo ha deciso per l’amputazione. Il figlio è ricoverato in Psichiatria nel capoluogo valtellinese.