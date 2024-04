Oroscopo Paolo Fox giovedì 18 Aprile 2024 | Pesci astuto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 17 aprile 2024) L’diFox per oggi,18Ariete In amore la vostra passione nelle prossime ore si accenderà. Preparatevi: potrebbe accadere anche con persone più grandi o molto più piccole di voi. Toro Per voi sono previste un po’ di novità in amore, ma dovrete essere voi a decidere come interpretarle. Le novità potrebbero essere anche negative… Gemelli Nelle prossime ore concentratevi con persone nuove fuori dal vostro giro che possano farvi vivere nuove emozioni. Ma attenzione a non prendere troppo sul serio questi rapporti. Cancro L’amore potrà portare una svolta che vi cambierà i piani. Ve li stravolgerà completamente. Anche nel lavoro ci saranno dei cambiamenti. Leone Il lavoro vi potrebbe assorbire completamente. In amore quindi rischierate di non essere molto presenti. ...