Ormai inarrestabile | All' Antico Vinaio apre la sua quarta sede a Milano vicino al Duomo

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il prossimo 20 aprile All’inaugura il suo quarto store ain via Orefici 5 a due passi dal(le altre sedi sono a Moscova, Stazione Centale e via Lupetta 12). Dopo le recenti aperture nella stazione Santa Maria Novella di Firenze, città di origine della schiacciata “che fuma” e a Las Vegas, il marchio fiorentino allarga ancora la sua presenza sul nostro territorio. «Sono estremamente felice di poter espandere la nostra presenza a» – dice Tommaso Mazzanti, fondatore di All’. Il locale sarà su due piani e rimpiazza il posto dove fino a qualche tempo fa c’era l’attività ristorativa Panini Durini. Il successo di All’La schiacciata Bada come fuma ha raggiunto grossi numeri sia sui ...