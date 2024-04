Ordine d’arrivo Freccia Vallone 2024 | Stephen Williams trionfa | 24° Davide Formolo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Passa agli annali l’edizione numero 88 della: la corsa partita da Charleroi e giunta sul Mur de Huy dopo 198.6 km ha incoronato il gallese(UAE Team Emirates), capace di battere tutti i diretti avversari sul muro conclusivo. Piazza d’onore per il transalpino Kevin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels), gradino più basso del podio a 3? per il belga Maxim van Gils (Lotto Dstny). Quarta piazza per il transalpino Benoit Cosnefroy (Decathlon AG2R La Mondiale Team), mentre il migliore degli italiani,(Movistar Team), 24° a 36?.brucia tutti sul Mur de Huy in un’edizione scoppiettante...