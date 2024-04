Orario lavorativo fino a 24 ore | assegnazione 6 ore aggiuntive spetta ai Dirigenti | partecipano anche i precari | ma il buon andamento della PA prevale sulle pretese dei docenti Sentenza

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Un docente agiva per ottenere il pagamentosomma corrispondente alle differenze di retribuzione dovute per l’di “spezzoni di insegnamento” attribuiti ad altri. La Corte d'Appello aveva rilevato che il diritto all’attribuzione dello spezzone di insegnamento non fosse riservato ai solidi ruolo, affermando che, una volta avvenuto il completamento dinel limite delle 18 ore, gli “spezzoni di insegnamento” vanno attribuiti per scorrimento, iniziando daidi ruolo, e poi interpellando i. Il caso in commento è tratto dall’ordinanzaCassazione civile 8798/24 L'articolo .