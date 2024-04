Ennesima tragedia sul lavoro. Questa mattina, a Magenta , un uomo di 36 anni è morto dopo essere caduto dal tetto di un edificio all’interno del cantiere dove lavorava in via Garibaldi 51. Come ... (thesocialpost)

Operaio morto per esposizione all’amianto, Atitech condannata a 270mila euro di risarcimento - La Corte di Appello di Napoli ha condannato l'Atitech al risarcimento in favore della famiglia di Aldo Converso, morto 18 anni fa per un mesotelioma pleurico ...fanpage

Incidente tra auto e tir a Taranto, il camionista ferito è salernitano - Un camionista valdianese, un 24enne di Buonabitacolo, è rimasto ferito nel tragico incidente mortale sulla Statale 100 nei pressi di Taranto.msn

In banca col morto. Porta un cadavere sulla sedia a rotelle per incassare: arrestata in Brasile - Una donna è stata arrestata in Brasile dopo aver portato in banca il cadavere di un uomo su una sedia a rotelle per cercare di ritirare un prestito di 17.000 reais (poco più di 3mila euro) fingendo ...blitzquotidiano