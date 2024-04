(Di mercoledì 17 aprile 2024)ha scelto di non resistere al richiamo del Brasile, decidendo di tornare in patria dopo tanti anni, precisamente al Palmeiras....

Onazi, ex compagno di Felipe Anderson al BN: 'Vi spiego la sua scelta, ha lasciato il segno. Alla Juve mancano i gol' - "La sua decisione di tornare lì deve essere personale, quindi è per augurargli tutto il meglio per il futuro" ci racconta in esclusiva a IlBianconero Eddy Onazi riguardo alla scelta di Felipe Anderson ...ilbianconero

Onazi, ex compagno di Felipe Anderson a CM: 'Niente Juve Vi spiego la scelta. Ho avuto Inzaghi e Pioli, preferisco Simone per un motivo' - Sliding doors del mercato bianconero Sì molto probabilmente. Lo abbiamo chiesto ad Eddy Onazi, centrocampista classe 1992 che con il brasiliano ha condiviso l'avventura alla Lazio. Compagni di ...calciomercato