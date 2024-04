Omicidio Willy | Mario Pincarelli sposa Laura Roffo | fuori dal carcere di Civitavecchia insulti e sputi ai giornalisti - VIDEO

(Di mercoledì 17 aprile 2024), condannato a 21 anni per l'diMonteiro Duarte, si èto con, 28enne di Bracciano che si è innamorata di lui vedendolo nei telegiornali, neldi. Laè arrivata su una 500 in abito di colore rosa carne e con un fazzoletto nero

