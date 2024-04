Omicidio Scalamandrè | condannati a 21 e a 14 anni i due fratelli accusati di aver ucciso il padre

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Nessuna attenuante per iche il 10 agosto del 2020 uccisero ilnella loro casa a San Biagio, in Valpolcevera. Alessio era “in preda a un incontenibile, furioso, impeto di violenza, non più sostenuto, neanche lontanamente, da un pur originario fine potenzialmente difensivo”, si legge nelle motiviazioni dei giudici della Corte d’assise di Genova per le condanne di Alessioe del fratello Simone, rispettivamente a 21 e 14di reclusione. Alessio aveva chiamato la polizia poco dopo il delitto, raccontando di essere intervenuto per disarmare ildal matterello che teneva in mano per colpirlo, e dilo ferito a sua volta. Aveva riferito anche di temere per la sua incolumità e per quella del fratello, oltre che per quella ...