Omicidio Maimone | Valda riconosciuto da un testimone | “È stato lui a sparare”

Francesco Pio Valda riconosciuto in aula da un testimone durante il processo che lo vede imputato per l' Omicidio di Francesco Pio Maimone , 18enne ucciso da un colpo di pistola sul lungomare di ... (fanpage)

Il pm ha deciso di non rivelare l'identità dei prossimi testimoni nel processo per la morte del 18enne Francesco Pio Maimone; stamattina uno dei testi è stato incriminato per falsa ... (fanpage)