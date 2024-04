(Di mercoledì 17 aprile 2024), accusato dell'di La Salle e arrestato a Lione la scorsa settimana, ha accettato l'estradizione in. Agli avvocati ha detto di "respingere categoricamenteaccusa in merito alla morte" della propria compagna, la francese Auriane Nathalie Laisne.

Non era in fuga quando la polizia francese lo ha identificato e fermato a Lione, né il suo profilo è compatibile con quello di un criminale. Così l’avvocato di Sohaib Teima prova ad allontanare dal ... (open.online)

Due ragazzi cercano una chiesa sconsacrata per accamparsi e godere dell'atmosfera magica ed inquietante che quel luogo evoca. Auriane Nathalie Laisne, la ragazza francese uccisa nel piccolo comune di ... (affaritaliani)

Articolo pubblicato il 17 Aprile 2024 12:32Dal carcere di Grenoble Sohaib Teima ha dato il suo assenso all’estradizione in Italia . Il 21enne di Fermo era stato arrestato mercoledì scorso a Lione. ... (ildifforme)

Omicidio Aosta, Sohaib Teima dice sì all’estradizione in Italia: “Respinge ogni accusa” - Sohaib Teima, accusato dell'Omicidio di La Salle e arrestato a Lione la scorsa settimana, ha accettato l'estradizione in Italia ...fanpage

Il femminicidio di Auriane Liasne, Sohaib Teima non si opporrà all'estradizione - Il ventunenne fermano, arrestato in Francia, è detenuto nel carcere di Grenoble. Nega di aver ucciso la giovane donna ...rainews

Femminicidio Aosta: Teima Sohaib accetta l'estradizione in Italia - Domani Teima Sohaib comparirà davanti ai giudici della chambre de l'instruction della Corte d'appello di Grenoble per la decisione dell'estradizione in Italia ...notizie