Oltre la scuola Ragazzi nei musei

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Avvicinare i giovani ai. È l’obiettivo di un progetto di Pcto (ex alternanzalavoro) che ha visto protagonisti idel Liceo classico Cairoli di Varese. Gli studenti hanno svolto la loro attività presso il Museo Civico Archeologico di Villa Mirabello, dove venerdì 19 aprile a partire dalle 17 presenteranno gli elaborati svolti. Il lavoro deisi è sviluppato attraverso l’analisi di documenti, studi, fotografie e video. Il primo giorno la classe ha visitato la sezione romana del museo con lo scopo di conoscere il territorio varesino di quell’epoca e le singole opere esposte, che gli studenti hanno successivamente approfondito. Durante la settimana di Pcto ogni gruppo ha fatto delle ricerche riguardo ad un reperto e ha svolto degli approfondimenti che serviranno a promuovere il museo e a ...

