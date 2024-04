Olimpiadi 2026 | l’ennesimo paradosso di Cortina | mancano posti-letto per gli organizzatori L’ultimatum agli hotel | “Mantenete gli impegni”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 aprile 2024) A.A.A. camere olimpiche cercasi disperatamente. Il dossier di candidatura delleinvernalideclamava pomposamente nel 2019: “Gliche proponiamo per le famiglie del CIO/CIP (Comitato Olimpico Internazionale e Comitato Paralimpico, ndr) sono ail Cristallo e il GrandSavoia. Si trovano nel centro storico della città a 3 km (9 minuti) dalle sedi di gara”.di gran lusso, il meglio che possa offrire la località turistica bellunese. I “signori dei Giochi”, non è una novità, amano trattarsi bene. Peccato che da poco siano cominciati i lavori di ristrutturazione dell’Cristallo, dopo l’acquisto da parte del marchio Mandarin Oriental, che prevede demolizione, ricostruzione e ampliamento. Non sarà mai pronto per l’appuntamento ...