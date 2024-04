O' Leary | Agcm ci lasci stare ma agisca contro le agenzie pirata

(Di mercoledì 17 aprile 2024) "Basta fare azioniRyanair quando offriamo i prezzi più bassi nel mercato italiano e fare invece qualcosale Ota(online travel agency) come eDreams che ha una reputazione per truffare i consumatori e gonfiare i prezzi dei biglietti". E' l'appello che lancia l'amministratore delegato del gruppo Ryanair, Michael O', in conferenza stampa, all'sulla vicenda delleonline e sulla sua presunta posizione dominate in Italia. O'ricorda quindi che la Corte d'Appello di Milano "ha recentemente respinto le richieste dei pirati delle Ota", secondo cui Ryanair avrebbe "abusato di una posizione dominante" sul mercato italiano. Durante la conferenza le Ota eDreams, Opodo e Booking e la stessasono state rappresentate ...

