Oldboy | una serie tv sul capolavoro di Park Chan-wook è in sviluppo alla Lionsgate

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 aprile 2024), ildel regista coreano, diventerà unatv: è di oggi la notizia cheTelevision sta collaborando con il regista per sviluppare un adattamento televisivo in lingua inglese dell’iconico film.ha diretto e co-scritto il film originale, a sua volta basato sull’omonimo manga giapponese e produrrà questo nuovo adattamento in formato seriale insieme al suo partner produttore, Syd Lim. “LaTelevision condivide la mia visione creativa di portare ‘’ nel mondo della televisione“, ha dichiarato il regista. “Non vedo l’ora di lavorare con uno studio il cui marchio è sinonimo di una narrazione audace, originale e capace di assumersi dei rischi“. Una scena di Old ...