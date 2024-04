Odio razziale e apologia della Shoah | un arresto a Milano

Milano , 17 apr. (Adnkronos) - Moustafà Khawanda, l'italo-egiziano di 28 anni, arrestato (ai domiciliari) a Milano per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all' odio razziale e religioso, ... (liberoquotidiano)

Milano , 17 apr. (Adnkronos) - Nel telefono di Moustafà Khawanda, l'italo-egiziano di 28 anni, arrestato dalla Digos di Milano per propaganda e istigazione a delinquere finalizzate all' odio razziale ... (liberoquotidiano)

Jankto racconta il suo coming out dopo un anno: ‘Grazie a Ranieri e alla Sardegna. Gli altri omosessuali nel calcio non abbiano paura’ - “Sono gay e non voglio più nascondermi”. Con queste parole Jakub Jankto, centrocampista del Cagliari, aveva fatto coming out dichiarando la propria omosessualità poco più di un anno fa. Un annuncio da ...ilfattoquotidiano

Terrorismo: inneggiava al jihad, arrestato dalla Digos di Milano - È ritenuto responsabile di istigazione e propaganda all’Odio razziale con particolare riferimento all’apologia della Shoah: un 29enne, italiano di origini egiziane, incensurato, è stato arrestato dai ...poliziadistato

Delitto di Aosta, il 21enne fermato accetta l’estradizione dalla Francia ma nega di aver ucciso Auriane Nathalie Laisne - Sì all’estrazione, ma nega di essere l’assassino di Auriane Nathalie Laisne, la ragazza trovata cadavere vicino a una chiesa La Salle (Aosta). Sohaib Teima, ventunenne di Fermo arrestato a Lione merco ...ilfattoquotidiano